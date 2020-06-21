Шесть человек погибли в аварии под Ельцом

В Липецкой области в результате аварии на трассе погибли шесть человек, еще одна женщина пострадала. Столкновение было такой силы, что одна из машин вылетела в кювет.

Как сообщили в липецком управлении МЧС, авария произошла в 11:45 21 июня на дороге неподалеку от села Паниковец в Елецком районе. Столкнулись автомобили Kia Rio и Hyundai Creta.

Как видно на кадрах, оба автомобиля очень сильно пострадали. Один из них даже оказался далеко за пределами дороги.

Источник: ГУ МЧС по Липецкой области

В МВД «360» рассказали, что в аварии погибли шесть человек, пострадал один. Детей среди участников ДТП не было.

По информации ТАСС, единственная выжившая женщина сейчас в больнице в тяжелом состоянии. Агентство уточнило, что в момент аварии в Hyundai ехали три человека, в Kia, по предварительным данным, — четверо.

Погибшие оказались зажаты искореженным железом. Их доставали спасатели.