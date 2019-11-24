Шесть человек погибли при столкновении фуры и микроавтобуса под Оренбургом

Шесть человек погибли при столкновении минивэна и фуры в Оренбургской области. Среди погибших шестилетний ребенок.

Как сообщили в пресс-службе оренбургского управления МВД «Интерфаксу», авария произошла на 15-м километре дороги «Оренбург- Акбулак» возле села Чистое.

«Предварительно установлено, что в результате столкновения минивэна Hyundai с фурой шестеро человек погибли, в том числе шестилетний ребенок, двое госпитализированы в тяжелом состоянии», — сообщили в пресс-службе МВД.

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По данным агентства Sputnik, в автобусе были граждане Узбекистана и Таджикистана, именно они и погибли. Также сообщается, что у фуры были казахстанские номера.

На месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства ДТП. В ликвидации последствий аварии задействованы спасатели МЧС.

В соцсетях опубликованы фотографии с места аварии.