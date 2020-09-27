Шесть человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком под Калининградом. Видео с места

Пассажирский автобус и грузовик столкнулись в Калининградской области на автодороге Переславское — Янтарный. В результате погибли шесть человек, в том числе девятилетний ребенок. Еще восемь человек получили различные травмы.

Об этом «360» сообщили в МЧС России.

«27 сентября, в 11:20 по московскому времени, в Зеленоградском городском округе на дороге Переяславль — Янтарный, в районе поселка Кумачово, произошло ДТП с участием пассажирского автобуса № 120 и грузового автомобиля», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник фото: МЧС России

На фото видно, что автобус наполовину съехал с дороги в канаву у обочины. Удар пришелся на левую сторону — она полностью раскурочена. Вокруг места ДТП валяются части разбитого транспорта и личные вещи пострадавших. На видео с места ДТП показано, что один из пострадавших сидит на земле, у него перебинтована голова.

В официальном Telegram-канале МЧС России уточнили, что по состоянию на 12:40 по московскому времени шесть человек скончались. В их числе — один ребенок 2011 года рождения. Еще восемь человек пострадали. Причины ДТП пока не известны.

Для ликвидации последствий ДТП привлекли 43 человека и 13 единиц техники, в том числе 20 единиц личного состава и шесть единиц техники от МЧС России.