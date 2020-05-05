Шесть человек погибли при пожаре в Раменском

Шесть человек погибли при пожаре в доме в деревне Дурниха Раменского городского округа. Огонь уничтожил частный дом полностью.

Как сообщили «360» в подмосковном управлении МЧС, сигнал о пожаре поступил к ним в 04:21. К прибытию спасателей дом уже полностью горел. В 05:10 огонь был локализован на площади 96 квадратных метров.

«В 06:00 — ликвидация открытого горения. В дальнейшем, около 07:00, обнаружены тела шести погибших. Личности устанавливаются. Детей нет», — сообщили в подмосковном управлении МЧС.

В тушении участвовали 36 человек и 11 единиц техники.