Происшествия 24 декабря 2022, 00:17 Шесть человек погибли при пожаре в доме престарелых в Кемерове ТАСС: пожар в частном пансионате унес жизни шести человек в Кемерове РИА «Новости»

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Частный дом престарелых загорелся на улице Акмолинская в Кемерове. Жертвами пожара стали шесть человек. Об этом сообщил ТАСС.

По предварительным данным, жертвами пожара стали шесть пожилых людей. Двух пенсионеров госпитализировали с травмами.

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Согласно информации ГУ МЧС по Кемеровской области, сообщение о пожаре в частном жилом доме поступило вечером в пятницу, 23 декабря. Борьбу с огнем вели 19 человек и пять единиц техники.

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«Пожар локализовали в 20:45 по местному времени, ликвидировали в 20:50», — уточнили в ведомстве.

Точная информация о погибших и пострадавших пока уточняется. Специалисты устанавливают все обстоятельства возгорания. Как сообщили правоохранители, частный дом престарелых является незаконным.