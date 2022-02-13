Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Якутии

Шесть человек, в том числе четыре ребенка, погибли при пожаре в частном доме в Якутиии. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Огонь вспыхнул в двухэтажном частном доме в селе Сунтар в ночь с 12 на 13 февраля. Площадь пожара составила 70 квадратных метров.

«В результате пожара погибли шесть человек, в том числе четверо детей. По результатам проверки, при наличии оснований буду приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — сообщили представители пресс-службы.

На место происшествия отправился прокурор Сунтарского района.

В ГУМЧС возможной причиной пожара назвали несоблюдение правил пожарной безопасности при пользовании печью или короткое замыкание электропроводки.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Орехово-Зуеве загорелась крыша четырехэтажного жилого многоквартирного дома. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. Прокуратура Московской области организовала проверку, в ходе которой дадут оценку соблюдению прав жильцов дома.