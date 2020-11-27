Шесть человек погибли при аварии с «Камазом» на Кубани

«Газель» и «Камаз» столкнулись в Выселковском районе Краснодарского края. Погибли шесть человек. Пострадали, по предварительным данным еще восемь. Причем трое — в тяжелом состоянии.

Как сообщили «360» в ГУ МЧС Краснодарскому краю, ЧП произошло на пятом километре автодороги Выселки — Кирпильская. От полученных ранений на месте скончались шесть человек. Еще четверых доставили в больницу, написал ТАСС.

При этом по словам источника агентства в экстренных службах региона, пострадали восемь человек. Состояние пятерых оценивается как среднетяжелое, троих — как тяжелое.

Источник фото: пресс-служба МЧС

«Дорога не перекрыта, организованно реверсивное движение», — уточнил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

Для ликвидации последствий ДТП на место выехали 35 человек, в том числе 14 сотрудников МЧС. Также там работает 11 единиц техники.