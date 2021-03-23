Шесть человек погибли при стрельбе в супермаркете в Колорадо

Шесть человек, включая полицейского, погибли в результате стрельбы в супермаркете американского города Боулдер, штат Колорадо. Нападавший задержан, сообщила газета The Atlanta Journal-Constitution.

Также стало известно о ранении двух офицеров полиции. Личность нападавшего пока неизвестна. Возможно, у него был сообщник, который позвонил в полицию после случившегося.

Стрельба началась рядом с супермаркетом King Soopers, сообщило в Twitter полицейское управление Боулдера. Позднее стрелок переместился внутрь магазина.

Стрелок получил ранение, подтвердили в полиции. Судя по кадрам с места событий, задержанный мужчина был ранен в ногу. Он был одет только в нижнее белье. Полицейские усадили его на носилки. Затем мужчину увезла скорая помощь.

По словам источника СNN, при стрельбе использовалась американская полуавтоматическая винтовка AR-15.

Одну из жертв стрелка обнаружили на парковке. Там же находился автомобиль подозреваемого с чехлом для винтовки внутри.