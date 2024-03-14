Происшествия 14 марта 2024, 16:35 Шесть человек отравились угарным газом в Самарской области из-за неисправного дымохода

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В Самарской области шесть человек, включая троих детей, отравились угарным газом. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

В поселке Петра Дубрава шесть человек почувствовали себя плохо. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в дымоходе не было обратной тяги, из-за чего в помещение поступал угарный газ. Четырех человек, трех детей и одного взрослого, госпитализировали. Проводится проверка.

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