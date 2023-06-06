Происшествия 06 июня 2023, 10:48 Шесть человек отравились паленым сидром в Нижегородской области Роспотребнадзор: шесть человек отравились сидром в Нижегородской области, двое умерли РИА «Новости»

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Шесть человек отравились сидром в Нижегородской области, двое из них умерли. Об этом сообщили в Telegram-канале Роспотребнадзора региона.

«Всего на территории области зарегистрировано шесть случаев отправления указанным пивным напитком, из них два летальных», — уточнили в ведомстве.

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В Роспотребнадзоре подчеркнули, что случаи отравления связаны с употреблением пивного напитка «Мистер Сидр», который изготовили в Самарской области.

Ведомство начало санитарно-эпидемиологическое расследование для установления причин произошедшего.

«Принимаются меры по выявлению и изъятию продукции из оборота», — отметили в Роспотребнадзоре, призвав не употреблять «Мистер сидр» до выяснения всех обстоятельств.

Губернатор региона Глеб Никитин рассказал, что у пострадавших от сидра в Нижегородской области нашли метанол в крови. По его словам, нужно наказать виновников массовых отравлений.