Происшествия 28 декабря 2023, 14:10 Шесть человек осудили за сбыт нелегального алкоголя в Ростовской области

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Суд в Ростовской области вынес приговор шести членам банды, которые занимались сбытом нелегального алкоголя. Об этом сообщил сайт RostovGazeta.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций.

Установлено, что в 2021 году фигуранты организовали схему с закупкой этилового спирта, из которого готовились напитки без маркировки. Незаконную деятельность злоумышленники осуществляли до 28 марта 2022-го.

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Обвиняемым назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от трех до пяти лет.