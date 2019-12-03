Шесть человек остаются в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом в Забайкалье

Шестеро пострадавших при падении в реку рейсового автобуса Сретенск — Чита в Забайкалье остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

«Четверо пациентов находятся в реанимации краевой клинической больницы, их состояние стабильно тяжелое. В Шилкинской больнице остаются трое пострадавших. Мужчина в тяжелом состоянии», — сказано в сообщении на официальной странице ведомства в Facebook.

Мемориальная доска появится около места падения автобуса в Забайкалье Подробнее

Врачи сейчас решают вопрос о транспортировке одной пострадавшей, которая находится в тяжелом состоянии, из Нерчинской центральной районной больницы в Читу. Еще 11 человек продолжают свое лечение в краевой клинической больнице, один ребенок находится в детской клинической больнице. Еще один пассажир от госпитализации отказался.

Пассажирский автобус, ехавший из Сретенска в Читу, упал с моста в реку Куэнгу. Он не доехал до пункта назначения около 60 километров. В результате аварии 19 человек, в том числе водитель, погибли. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о нарушении правил дорожного движения, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности.