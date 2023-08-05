Происшествия 05 августа 2023, 10:53 Шесть человек госпитализировали после серьезного ДПТ в Анапе МВД России: двое детей и четверо взрослых пострадали в серьезном ДТП в Анапе РИА «Новости»

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В Анапе шесть человек, двое из которых дети, пострадали в серьезном ДТП с легковыми машинами. Раненых доставили в больницу. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«По предварительным данным, водитель Chevrolet при объезде препятствия выехал на встречную полосу, где столкнулся с Audi», — указали в ведомстве.

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С различными травмами в центральную районную больницу Анапы доставили пассажиров и водителей обеих машин. Среди них оказались дети 2018 и 2021 года рождения.

Правоохранители начали проверку по факту ДТП, указали в ГУ МВД.

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