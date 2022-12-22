Происшествия 22 декабря 2022, 17:06 Шесть человек эвакуировали из неисправного троллейбуса в Челябинске

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Короткое замыкание случилось в троллейбусе во время движения в Челябинске. Из транспорта эвакуировали шесть человек, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

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Водитель транспорта смог самостоятельно обесточить и потушить его, уточнил сайт «Политика сегодня». Спасатели вывели из салона шесть человек. Они не могли покинуть его сами, так как рядом прорвало трубу, начался потоп.