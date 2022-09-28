Шесть человек эвакуировали из горящего офисного центра в Тюмени | 360°

Происшествия 28 сентября 2022, 10:21 Поделиться Telegram

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Viber Шесть человек эвакуировали из горящего офисного центра в Тюмени

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Офисный центр загорелся на улице 50 лет октября в Тюмени. Спасатели вывели из горящего здания шесть человек, включая ребенка. Об этом рассказало Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС.

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В девятиэтажном здании загорелся один из кабинетов на втором этаже. Прибывшие на месте спасатели эвакуировали людей и потушили возгорание. Пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

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