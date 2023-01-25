Происшествия 25 января 2023, 16:03 Шесть человек эвакуировали из горящего дома в Салехарде

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Возгорание двухэтажного деревянного дома произошло в городе Салехарде в Ямало-Ненецком автономном округе. Из горящего здания удалось спасти шесть человек, сообщил сайт «Ямал медиа».

По предварительным данным, пламя охватило жилое помещение в 11 часов дня. Пожарным удалось ликвидировать возгорание за 20 минут.

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Отмечается, что жильцов дома пришлось эвакуировать при помощи специальной лестницы. Спасатели вызволили из огня четырех взрослых и двух детей.