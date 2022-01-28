Шесть человек едва не замерзли в Чарских песках Забайкалья

В Забайкалье спасатели отыскали шестеро человек, который пропали в районе Чарских песков в 36-градусный мороз. Операцией по поиску туристов занимались сотрудники «Забайкалпожспаса», написал «Царьград».

Рано утром 26 января от жительницы села Чары поступило сообщение о том, что ее дочь потерялась с друзьями. Через час группа спасателей выехала на обследование мест туристических стоянок около озера Аленушка. Из-за сильного мороза и больших сугробов им пришлось оставить автомобиль и пешком идти до скважины.

Около восьми утра автомобиль «Нива» и шестеро человек были найдены. От госпитализации группа туристов отказалась.