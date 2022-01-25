facebook_pixel
    25 января 2022, 22:52

    Шесть бытовок вспыхнули в Москве

    Алла Морген, Нина Петлинова

    Шесть бытовок загорелись в Москве, по адресу: Дмитровское шоссе, 73с5. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

    Фото прислано через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

    Шесть бытовок вспыхнули в Москве | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Собеседник уточнил, что сперва загорелись две постройки, но огонь быстро охватил еще четыре. По словам источника, угроза перехода пламени на другие бытовки сохраняется.

    На место выехали 10 пожарных расчетов. Подробности и причины случившегося пока неизвестны.