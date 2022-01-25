Шесть бытовок вспыхнули в Москве

Шесть бытовок загорелись в Москве, по адресу: Дмитровское шоссе, 73с5. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

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Источник фото: телеканал «360»

Собеседник уточнил, что сперва загорелись две постройки, но огонь быстро охватил еще четыре. По словам источника, угроза перехода пламени на другие бытовки сохраняется.

На место выехали 10 пожарных расчетов. Подробности и причины случившегося пока неизвестны.