13 марта 2023, 12:47
Шесть автомобилей столкнулись на востоке Москвы, пострадал ребенок
Источник «360»: ребенок пострадал при столкновении шести автомобилей на востоке Москвы
Два человека, в том числе ребенок, пострадали в массовом ДТП на улице Дмитриевского на востоке Москвы, сообщил источник «360». По его данным, участниками аварии стали шесть автомобилей.
Машины столкнулись в районе дома № 23. Один из автомобилей — грузовой, добавил источник.
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В результате, по предварительной информации, травмы получили девятилетний ребенок и взрослый. Пострадавших передали медикам скорой помощи.
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Официально данные о ДТП пока не подтвердили. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.
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