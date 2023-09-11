11 сентября 2023, 13:21
Шесть автомобилей столкнулись на Московском скоростном диаметре
Две полосы из четырех перекрыли после массовой аварии из шести машин на МСД
На одном из участков Московского скоростного диаметра (МСД) столкнулись шесть автомобилей. Массовое ДТП произошло в районе дома № 31, корпус 1, по Зеленоградской улице. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.
По данным ведомства, на месте происшествия работают оперативные службы города. Движение по двум полосам из четырех перекрыли в сторону центра. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и информация о пострадавших выясняются.
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Ранее стало известно, что более 160 ДТП зарегистрировали на дорогах Москвы за неделю. Самыми частыми видами аварий стали столкновения машин и наезды на пешеходов — 51 и 27 случаев соответственно. При этом 23,5% наездов произошли в зонах пешеходных переходов.
ДТП
Москва 2023
Дептранс Москвы
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