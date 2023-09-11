Происшествия 11 сентября 2023, 13:21 Шесть автомобилей столкнулись на Московском скоростном диаметре Две полосы из четырех перекрыли после массовой аварии из шести машин на МСД Сайт мэра и правительства Москвы

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На одном из участков Московского скоростного диаметра (МСД) столкнулись шесть автомобилей. Массовое ДТП произошло в районе дома № 31, корпус 1, по Зеленоградской улице. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.

По данным ведомства, на месте происшествия работают оперативные службы города. Движение по двум полосам из четырех перекрыли в сторону центра. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и информация о пострадавших выясняются.

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Ранее стало известно, что более 160 ДТП зарегистрировали на дорогах Москвы за неделю. Самыми частыми видами аварий стали столкновения машин и наезды на пешеходов — 51 и 27 случаев соответственно. При этом 23,5% наездов произошли в зонах пешеходных переходов.