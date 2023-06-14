Эксклюзив 14 июня 2023, 15:11 Шесть автомобилей столкнулись на Котельнической набережной в Москве На Котельнической набережной в Москве произошло ДТП с шестью автомобилями Фото: freepik.com

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На Котельнической набережной затруднено движение из-за столкновения нескольких машин, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

В среду, 14 июня, на Котельнической набережной в Москве произошла массовая авария. По данным источника «360», около дома 17 столкнулись сразу шесть автомобилей. На место прибыли городские оперативные службы для устранения последствий случившегося.

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В происшествии никто не пострадал. Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Движение в районе ДТП затруднено. Дептранс порекомендовал водителям объезжать аварийный участок.

Ранее автомобиль Honda наехал на препятствие на внутренней стороне 44-го км МКАД. В салоне находились пять человек, в том числе семилетний ребенок.