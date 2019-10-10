Шереметьево проверят из-за пронесенного в самолет оружия

Транспортная прокуратура и управление на транспорте Следственного комитета организовали проверку в московском аэропорту Шереметьево, из-за того что один из пассажиров пронес на борт оружие. Об этом сообщили в пресс-службах обоих ведомств.

10 октября самолет «Аэрофлота», направлявшийся из Москвы в болгарский Бургас, экстренно приземлился в Ростове-на-Дону. Это произошло из-за пассажира, который во время полета, заявил, что забыл сдать оружие (по одной из версий — травматический пистолет), и оно находится у него в ручной клади.

«Установлено, что один из пассажиров нарушил правила перевозки специальных средств на воздушном судне», — заявили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

«В том числе прокуратура проверит соблюдение сотрудниками аэропорта правил проведения предполетного досмотра пассажиров и их багажа», — отметили в пресс-службе.

В свою очередь, в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК сообщили «360» об организации «комплекса необходимых проверочных мероприятий, в том числе в аэропорту Шереметьево, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего».

Ранее в Шереметьево сообщили о проведении внутренней проверки из-за инцидента.

В пресс-службе «Аэрофлота» заявляли «360», что «предполетный досмотр пассажиров, багажа и ручной клади, которую пассажир проносит на борт, осуществляют сотрудники аэропорта вылета».