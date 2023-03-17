Эксклюзив 17 марта 2023, 14:07 «Шел с пистолетом, направлял на людей, машины». Жительница Улан-Удэ — о пьяном дебошире Очевидица рассказала, как пьяный мужчина в Улан-Удэ выстрелил из пневматического пистолета

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Дважды судимый пьяный мужчина разгуливал по Улан-Удэ с пневматическим пистолетом. Сотрудники частного охранного предприятия схватили его, и раздался выстрел. Женщина, чуть не ставшая жертвой дебошира, рассказала «360» об увиденном.

Брюки в одной руке, пистолет — в другой

Едва не пострадавшая от рук стрелка не согласилась с тем, что написали в соцсетях. Все произошло на улице среди торговых центров. Женщина шла позади качающегося человека на расстоянии около 20 шагов, но, когда поняла, что он пьян, немного замедлилась. Мужчина, по ее словам, выкрикивал что-то нечленораздельное и не понимал, где находился, — слишком много выпил. Одной рукой он держал брюки, которые спадали, другой — пистолет. В какой-то момент оружие уронил, потом поднял и направил на нее.

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«Стрельбы как таковой не было. Он шел с пистолетом, направлял на людей, машины, меня. Но он не стрелял в нас. Выстрел был только один. И то после того, как сотрудники охраны скрутили», — рассказала женщина.

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Единственный выстрел

Мужчину скрутили быстро. Когда он снова выронил пистолет, женщина увидела охранников и попросила вызвать полицию. Услышав о пистолете, они бросились к нему. Хлопок послышался после того, как нападавшего повалили.

«Не поняла, кто произвел выстрел, все произошло очень быстро. Они отобрали у него пистолет, я спросила, мол, надеюсь, это игрушечный. Ответили — травматический», — сказала она.

О том, что случилось дальше, женщина узнала из новостей, потому что быстро ушла на работу.

Судимости за кражи

Стрелка задержали. Кто-то из свидетелей в 09:14 позвонил в дежурную часть и рассказал, что на улице Сахьяновой мужчина в алкогольном опьянении с оружием вел себя неадекватно. На тот момент охранники уже схватили его. По данным Главного управления МВД России по Республике Бурятия, никто не пострадал.

«Сотрудниками Росгвардии дебошир доставлен в орган внутренних дел для разбирательства. У него изъят пневматический пистолет», — рассказали в пресс-службе.

Правоохранители выяснили, что стрелок родился в 2000 году в Кяхтинском районе. Он уже имел проблемы с законом — получил две судимости за кражи.