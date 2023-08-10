Эксклюзив 10 августа 2023, 12:03 Шел на склад и пропал. Жительница Сергиева Посада — об исчезнувшем во время взрыва отце Дочь пропавшего кладовщика Куланова: при взрыве в Сергиевом Посаде отец шел на склад Автор фото - Дмитрий Белицкий

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Пропавшими без вести после взрыва рядом с Загорским оптико-механическим заводом объявили девять человек. Среди них — кладовщик Владимир Куланов. Его дочь Екатерина рассказала «360», что мужчина пропал по пути из цеха.

Женщина попросила жителей Сергиева Посада о помощи с информацией о ее отце. Владимир Куланов работал кладовщиком в литейном отделе. Его не нашли после взрыва.

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«Шел из цеха на склад. Женщину, которая с ним шла, нашли, его нет. Поэтому мы ждем. Пока никаких данных у нас нет», — сказала она.

Администрация Сергиево-Посадского городского округа запустила горячую линию и открыла оперштаб по работе с населением после взрыва на складе пиротехники. Ударная волна повредила 111 зданий. Пострадали свыше 70 человек, один умер в больнице. Следком возбудил уголовное дело и задержал технического директора компании «Пиро-Росс».