Шеф-редактора журнала Generation Карину Азоян заподозрили в том, что она порезала собутыльника. Конфликт случился в ночь на 22 ноября в Санкт-Петербурге.

По данным следствия, девушка и молодой человек из Архангельска выпивали в квартире на улице Антонова-Овсеенко, сообщает РЕН ТВ. Вдруг между ними началась ссора. 27-летний собутыльник шеф-редактора применил кулаки. 24-летняя девушка терпеть не стала и воткнула ему нож в живот.

Мужчину госпитализировали: у него рана брюшной стенки, а также порезан палец на левой руке. «Невские новости» сообщили, что пострадавшему уже провели операцию. Внутренние органы не задеты, уже на следующей неделе его могут отправить домой.

Карину Азоян задержали на месте происшествия, полиция составила на нее протокол из-за употребления наркотиков. Сейчас стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Сама Азоян рассказала, что провела на допросе 20 часов. В течение этого времени ей не давали «сходить в туалет, попить воды, поесть».

Журнал Generation рассказывает о гламурной жизни звезд. В нем публикуют интервью со знаменитыми людьми. В официальной группе издания в социальной сети «ВКонтакте» указано, что Карина Азоян является шеф-редактором журнала.