17 сентября 2023, 14:40
Шедший из России сухогруз столкнулся с контейнеровозом у берегов Стамбула
Следовавший из России сухогруз столкнулся с контейнеровозом у берегов Стамбула
Шедший из России сухогруз совершил столкновение с португальским контейнеровозом у берегов Стамбула. Об этом РИА «Новости» сообщили в генеральном управлении береговой охраны Турции.
По информации ведомства, в результате ЧП никто не пострадал, ущерба окружающей среде столкновение тоже не нанесло.
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«У причала Ахыркапы в Мраморном море столкнулись сухогруз New Legend длиной 228 метров и контейнеровоз Elbsun длиной 141 метр», — сообщили в береговой охране.
New Legend под флагом Гонконга следовал из России в Малайзию. По данным сайта Vesselfinder, он находится у берегов стамбульского района Бакыркей.
Ранее два грузовых корабля прошли по так называемому альтернативному зерновому коридору, контролируемому Киевом, в порт Черноморск. Там два суда под флагом Палау загрузили порядка 20 тысяч тонн зерна.
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