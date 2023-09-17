Происшествия 17 сентября 2023, 14:40 Шедший из России сухогруз столкнулся с контейнеровозом у берегов Стамбула Следовавший из России сухогруз столкнулся с контейнеровозом у берегов Стамбула РИА «Новости»

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Шедший из России сухогруз совершил столкновение с португальским контейнеровозом у берегов Стамбула. Об этом РИА «Новости» сообщили в генеральном управлении береговой охраны Турции.

По информации ведомства, в результате ЧП никто не пострадал, ущерба окружающей среде столкновение тоже не нанесло.

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«У причала Ахыркапы в Мраморном море столкнулись сухогруз New Legend длиной 228 метров и контейнеровоз Elbsun длиной 141 метр», — сообщили в береговой охране.

New Legend под флагом Гонконга следовал из России в Малайзию. По данным сайта Vesselfinder, он находится у берегов стамбульского района Бакыркей.

Ранее два грузовых корабля прошли по так называемому альтернативному зерновому коридору, контролируемому Киевом, в порт Черноморск. Там два суда под флагом Палау загрузили порядка 20 тысяч тонн зерна.