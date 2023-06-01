Происшествия 01 июня 2023, 10:45 Шебекинских школьников освободили от ЕГЭ по математике из-за обстрелов со стороны ВСУ Гладков: шебекинские школьники не будут сдавать ЕГЭ по математике из-за обстрелов piqsels

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Для школьников из Шебекинского округа отменили сдачу единого государственного экзамена по математике. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации на границе — в округе не прекращаются обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины. Было решено, что сдавать экзамен 1 и 2 июня выпускники не будут.

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«Сейчас прорабатывается механизм, который позволит детям из Шебекинского округа поступить в вузы без экзаменов», — написал Гладков.

Ранее губернатор сообщал, что число пострадавших при обстреле Шебекина выросло до восьми. Жителей из приграничных территорий вывезут в безопасное место, когда стихнет огонь.

Украинские боевики также обстреляли село Новопетровка в Валуйках. Ранения получили двое школьных учителей. Их доставили в больницу. Снаряды также повредили дома, здание учебного заведения и медпункт.