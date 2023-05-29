Происшествия 29 мая 2023, 11:41 Шебекино в Белгородской области попал под массированный обстрел ВСУ Shot: ВСУ ведут обстрел Шебекина, под ударом — подстанция и промзона Telegram

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Вооруженные силы Украины начали массированный обстрел Шебекина в Белгородской области, под ударом оказалась промзона. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Бьют по подстанции и промзоне», — указано в сообщении.

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По информации канала, огонь украинские войска ведут из реактивной системы залпового огня «Град». В промзоне начался пожар, над городом поднимаются клубы черного дыма. Сведения о пострадавших уточняются.

По данным Telegram-канала «ШО Шебекино», ВСУ также наносят удары по населенным пунктам Новая Таволжанка и Муром. Людей просят находиться в укрытиях.

В последние дни украинские войска усилили атаки на приграничные населенные пункты Белгородской области. Накануне под обстрел попало село Муром Шебекинского округа. Повреждения получила линия электропередачи. В этот же день под огнем ВСУ оказались еще несколько населенных пунктов. Противник пытался ударить дронами-камикадзе по автомобильному пункту пропуска «Шебекино».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков для решения проблемы обстрелов региона предложил присоединить к России Харьковскую область.