29 мая 2023, 11:41
Шебекино в Белгородской области попал под массированный обстрел ВСУ
Shot: ВСУ ведут обстрел Шебекина, под ударом — подстанция и промзона
Вооруженные силы Украины начали массированный обстрел Шебекина в Белгородской области, под ударом оказалась промзона. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
«Бьют по подстанции и промзоне», — указано в сообщении.
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По информации канала, огонь украинские войска ведут из реактивной системы залпового огня «Град». В промзоне начался пожар, над городом поднимаются клубы черного дыма. Сведения о пострадавших уточняются.
По данным Telegram-канала «ШО Шебекино», ВСУ также наносят удары по населенным пунктам Новая Таволжанка и Муром. Людей просят находиться в укрытиях.
В последние дни украинские войска усилили атаки на приграничные населенные пункты Белгородской области. Накануне под обстрел попало село Муром Шебекинского округа. Повреждения получила линия электропередачи. В этот же день под огнем ВСУ оказались еще несколько населенных пунктов. Противник пытался ударить дронами-камикадзе по автомобильному пункту пропуска «Шебекино».
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков для решения проблемы обстрелов региона предложил присоединить к России Харьковскую область.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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