Эксклюзив 04 февраля 2023, 18:32 Шасси самолета с российскими туристами лопнули при взлете с Пхукета Момент взрыва шасси во время взлета самолета с туристами с Пхукета попал на видео

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Самолет авиакомпании Azur Air не смог вылететь с Пхукета в Москву из-за лопнувших во время взлета шасси. В распоряжении «360» оказалось видео, снятое из салона судна. На кадрах можно увидеть, что в момент взрыва одного из колес появилось пламя.

О повреждении шасси пассажиры рейса сообщили журналистам издания TourDom.ru. По словам туристов, во время разгона они почувствовали сначала толчок, потом услышали посторонний звук, и самолет начал тормозить.

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Пробитые колеса они увидели, когда их вывели на взлетно-посадочную полосу. Командир объяснил, что довести пассажиров до терминала не сможет.

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Компания перевозчик уточнила, что рейс перенесли на завтра. Технические специалисты уже приступили к ремонту поврежденных шасси.