Происшествия 08 августа 2023, 08:44 Шасси самолета Ан-24 лопнуло при посадке в Якутии Прокуратура начала проверку того, как Ан-24 при посадке в аэропорту Якутии повредил шасси Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

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Самолет Ан-24 во время посадки в аэропорту якутского города Мирный повредил шасси. На борту находились три человека. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.

Воздушное судно выполняло грузовой рейс из Красноярска в Магадан с заходом в Мирный. При посадке произошел, по словам прокуратуры, разрыв пневматика правой стойки шасси. Надзорное ведомство показало фото, на котором видно, что покрышка шасси лопнула и наполовину сдулась. Судно отбуксировали к месту стоянки.

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На борту находились три члена экипажа, никто из них не пострадал. Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Похожий случай произошел 23 июля в аэропорту Шереметьево, сообщили «Известия». При заходе на посадку у самолета компании «Аэрофлот», который прилетел из Бишкека, лопнуло шасси. Экипаж сам увел воздушное судно на стоянку, затем колесо заменили.