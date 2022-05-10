10 мая 2022, 15:23
Шашлычная загорелась в деревне в Люберцах. Видео
Крупный пожар вспыхнул в шашлычной в Люберцах
Пожар в шашлычной в деревне Марусино в Люберцах ликвидируют сотрудники МЧС. О ЧП «360» сообщили в региональном главке ведомства.
Информация о происшествии поступила спасателям сегодня, в 11:21. Огонь успел распространиться на площади 150 квадратных метров.
Источник фото: ГУ МЧС Московской области
В 12:21 произошла локализация пожара, а в 12:30 объявили ликвидацию открытого горения. По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал.
Источник фото: ГУ МЧС Московской области
Работы на месте ЧП продолжаются. Обстоятельства и причины пожара пока не известны. От здания практически ничего не осталось.