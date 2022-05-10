Шашлычная загорелась в деревне в Люберцах. Видео

Пожар в шашлычной в деревне Марусино в Люберцах ликвидируют сотрудники МЧС. О ЧП «360» сообщили в региональном главке ведомства.

Информация о происшествии поступила спасателям сегодня, в 11:21. Огонь успел распространиться на площади 150 квадратных метров.

Источник фото: ГУ МЧС Московской области

В 12:21 произошла локализация пожара, а в 12:30 объявили ликвидацию открытого горения. По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал.

Источник фото: ГУ МЧС Московской области

Работы на месте ЧП продолжаются. Обстоятельства и причины пожара пока не известны. От здания практически ничего не осталось.