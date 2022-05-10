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    10 мая 2022, 15:23

    Шашлычная загорелась в деревне в Люберцах. Видео

    Крупный пожар вспыхнул в шашлычной в Люберцах

    Александра Прохорова, Ольга Назаркина

    Пожар в шашлычной в деревне Марусино в Люберцах ликвидируют сотрудники МЧС. О ЧП «360» сообщили в региональном главке ведомства.

    Информация о происшествии поступила спасателям сегодня, в 11:21. Огонь успел распространиться на площади 150 квадратных метров.

    Шашлычная загорелась в деревне в Люберцах. Видео | Изображение 1Источник фото: ГУ МЧС Московской области

    В 12:21 произошла локализация пожара, а в 12:30 объявили ликвидацию открытого горения. По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал.

    Шашлычная загорелась в деревне в Люберцах. Видео | Изображение 2Источник фото: ГУ МЧС Московской области

    Работы на месте ЧП продолжаются. Обстоятельства и причины пожара пока не известны. От здания практически ничего не осталось.