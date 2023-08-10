Происшествия 10 августа 2023, 08:46 Шапша прокомментировал падение обломков беспилотника под Калугой Губернатор Шапша заявил, что никто не пострадал при падении обломков дрона под Калугой

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Ударный дрон сбили под утро 10 августа в Калужской области. Губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале прокомментировал падение обломков беспилотника.

«В Малоярославецком районе в 04:03 средствами ПВО сбит беспилотный летательный аппарат. Последствий для людей и инфраструктуры нет», — написал он.

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Террористическую атаку пытался предпринять киевский режим. Украинская сторона запустила два ударных БПЛА в сторону Москвы. Однако российские военные уничтожили дроны: один — в Малоярославецком районе, второй — в Одинцове.

Еще 11 беспилотников ликвидировали возле Севастополя. Два дрона сбили системы ПВО, остальные девять — заглушили средства РЭБ.

Ранее появилось видео с места крушения беспилотника в Одинцовском округе. Обломки летательного аппарата повредили забор и крышу частного дома. Жители не пострадали.

До этого российские военные пресекли попытку украинской стороны атаковать с помощью дрона Подольск. Части БПЛА упали в поселке Сельхозтехника, пожилой мужчина получил ожог руки.