Эксклюзив 11 сентября 2023, 16:12 Шансы 50 на 50. Врачи пришили мальчику пальцы, которых он лишился в ТЦ Петербурга Отец пострадавшего в ТЦ Петербурга мальчика: виновница травмы сына не извинилась Телеканал «360»

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Маленький мальчик остался без двух пальцев после того, как женщина прищемила ему руку в туалете одного из торговых центров Петербурга. После этого она даже не посчитала нужным извиниться. Врачи провели ребенку операцию. Шансы на то, что пальцы приживутся, они оценили как 50 на 50. Об этом «360» сообщил отец пострадавшего — Ярослав.

Сейчас мальчик чувствует себя нормально.

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«50 на 50. Все, что врачи смогли сделать, они сделали», — сказал мужчина о шансах на то, что пальцы приживутся.

Ярослав сообщил, что он с сыном и женой пришел в магазин и выбирал там обои. Потом ребенок попросился в туалет. Какая-то женщина дала им ключ от помещения, рассчитанного либо на инвалидов, либо на детей.

«Постучался, подергал дверь — молчат. Вставляю ключ, три оборота сделал, дверь чуть-чуть открываю. Ребенок очень сильно в туалет хочет, а с обратной стороны женщина тянет дверь на себя и перебивает фалангу пальца», — рассказал петербуржец о подробностях ЧП.

Телеканал «360»

После этого семья вызвала скорую и полицию, мальчика увезли в больницу.

«Здесь его быстренько прооперировали, сказали — как пойдет», — добавил собеседник «360».

Если пальцы не срастутся, то ребенка отправят на вторую операцию — пластику руки. Трое суток будут решающими. Через неделю, если все будет хорошо, мальчика выпишут. По словам отца мальчика, женщина даже не извинилась. Ее интересовало, почему Ярослав пытался попасть в туалет.

«Ее не интересовала судьба ребенка. Вообще неадекватно [вела]», — описал он поведение женщины.

По его словам, петербурженку опросила полиция. Отец мальчика выразил надежду, что она понесет ответственность. Telegram-канал Shot уточнил, что ЧП произошло 10 сентября в магазине OBI на Пулковском шоссе.