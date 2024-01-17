Происшествия 17 января 2024, 01:55 «Шансов выжить нет». В Тюмени рабочего засосало в трубу на очистных сооружениях Рабочего в Тюмени затянуло в трубу во время ремонта водоочистных сооружений РИА «Новости»

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Рабочего засосало в трубу на очистных сооружениях, когда он занимался ремонтными работами в гидротехническом резервуаре в микрорайоне Копытово в Тюмени. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

«После чего течением его утянуло под кровлю резервуара в разделительную камеру, которая распределяется еще на пять каналов. После падения пострадавший подавал голосовые признаки жизни», — сообщил собеседник агентства.

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Спасатели продолжают поиск мужчины. Как отметил источник, «шансов выжить у работника нет».

На место происшествия прибыла полиция, устанавливается личность пострадавшего и обстоятельства произошедшего.

Спасатели работают двумя группами. Они ищут погибшего рабочего в здании и на берегу озера Прорва, сообщило тюменское издание 72.RU.

Ранее Межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств смерти мужчины на строительном объекте на Ленинградском шоссе в Москве. Он скончался на месте от травм, полученных в результате обрушения металлических конструкций.