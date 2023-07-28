Происшествия 28 июля 2023, 10:32 «Шанс на миллион»: мужчину задержали в Москве за присвоение чужих денег МВД: полиция задержала мужчину в центре Москвы, который нашел сверток с чужими деньгами РИА «Новости»

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В центре Москвы у одной из парковок на Мантулинской улице мужчина во время прогулки обнаружил на проезжей части дороги сверток. В нем были денежные средства на общую сумму в один миллион рублей. Он присвоил их себе, за что его и задержали, сообщили в пресс-службе МВД России.

По информации ведомства, один из автомобилистов приехал заправить автомобиль. Он положил сверток с деньгами на крышу машины, после чего ему позвонили. Он отвлекся, сел в личный транспорт и быстро уехал. Сверток упал с крыши на проезжую часть.

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Чуть позже, вдоль дороги шла компания молодых людей. Один из них заметил сверток и поднял. В нем оказался один миллион рублей. Мужчина не стал никуда сообщать о находке и присвоил деньги себе.

«Счастливчика» вычислили по камерам видеонаблюдения, нашли и задержали. Мужчина успел потратить 400 тысяч рублей, 600 тысяч у него изъяли. Против него возбудили дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»).

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