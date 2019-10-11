Шахта в Хакасии продолжила работу после пожара

На шахте» Абазинская» в Хакасии произошел пожар. Там находились 59 горняков, их эвакуировали. Возгорание уже ликвидировали, работа продолжилась.

«Возгорание произошло, когда заканчивала работу ночная смена. Находящихся в шахте людей вывели, пожар ликвидировали и утренняя смена по расписанию приступила к работе», — рассказал диспетчер Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) «Интерфаксу».

Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Республике Хакасия 11 октября в 07:15 по местному времени (03:15 по мск). Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Возгорание произошло из-за того, что на шахте загорелся силовой кабель. Ранее в нем случилось замыкание. Находившихся на глубине 200 метров 59 горняков эвакуировали. С огнем боролись 14 горноспасателей.

Шахта «Абазинская» принадлежит ООО «Абазинский рудник». Он ведет добычу на Абаканском железорудном месторождении около города Абаза. Там находится около 118 тонн рудника. Ранее его разработкой занималась компания «Евразруда», но в декабре 2013 года рудники продали ООО «Руда Хакасии».