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    16 октября 2020, 14:48

    Шахта лифта загорелась в Севастополе

    Артур Блянихов

    В Севастополе в одной из многоэтажек на улице Юмашева загорелась шахта лифта. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

    «Огнеборцы сформировали газодымозащитное звено и проникли в подъезд для поиска очага возгорания», — уточнили в пресс-службе.

    По данным издания, в шахте лифта загорелся мусор. Спасатели эвакуировали 24 человека из ближайших квартир и потушили огонь. К ликвидации последствий ЧП привлекли семь единиц спецтехники и 17 человек личного состава.