16 октября 2020, 14:48
Шахта лифта загорелась в Севастополе
В Севастополе в одной из многоэтажек на улице Юмашева загорелась шахта лифта. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
«Огнеборцы сформировали газодымозащитное звено и проникли в подъезд для поиска очага возгорания», — уточнили в пресс-службе.
По данным издания, в шахте лифта загорелся мусор. Спасатели эвакуировали 24 человека из ближайших квартир и потушили огонь. К ликвидации последствий ЧП привлекли семь единиц спецтехники и 17 человек личного состава.