Шахта лифта загорелась в Севастополе

«Огнеборцы сформировали газодымозащитное звено и проникли в подъезд для поиска очага возгорания», — уточнили в пресс-службе.

По данным издания, в шахте лифта загорелся мусор. Спасатели эвакуировали 24 человека из ближайших квартир и потушили огонь. К ликвидации последствий ЧП привлекли семь единиц спецтехники и 17 человек личного состава.