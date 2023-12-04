Происшествия 04 декабря 2023, 16:03 Шахматисту Каспарову выписали штраф на 30 тысяч рублей Суд Москвы оштрафовал шахматиста Гарри Каспарова на 30 тыс. рублей РИА «Новости»

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В Москве оштрафовали шахматиста Гарри Каспарова* на 30 тысяч рублей за непредставление сведений иногентом. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Хамовнический районный суд столицы 4 декабря назначил наказание Каспарову по части второй статьи 19. 34 КоАП Российской Федерации. Его обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей за непредставление себя иногентом в социальных сетях.

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Ранее в Москве оштрафовали оперную певицу Марию Максакову-Игенбергс** на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в ее постах в социальных сетях. Причиной послужило распространение ее материалов на сайте Youtube без указания на то, что они опубликованы иностранным агентом.

*Гарри Каспаров признан иностранным агентом.

**Мария Максакова признана иностранным агентом.