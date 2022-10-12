Шахматист Константин Ланда умер в возрасте 50 лет | 360°

Происшествия 12 октября 2022, 15:24 Поделиться Telegram

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Viber Шахматист Константин Ланда умер в возрасте 50 лет

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Гроссмейстер Константин Ланда скончался после длительной болезни. Ему было 50 лет, сообщила НСН со ссылкой на Федерацию шахмат России.

«Это тяжелая утрата для всего шахматного сообщества. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — уточнили в федерации.

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Пресс-служба FIDE также выразила сожаления в связи со смертью Ланды. По их словам, шахматист был «страстным тренером», а также членом комиссии Международной шахматной федерации.

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