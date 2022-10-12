Шахматист Константин Ланда умер в возрасте 50 лет | 360°

Все новости

Подмосковье

12 октября 2022, 18:06

Подмосковье получило 39 медалей на всероссийской аграрной выставке

Подмосковье

12 октября 2022, 18:03

Еще 1,3 тысячи гектаров земли отдали под сельское хозяйство в Подмосковье за неделю

Реклама

Подмосковье

12 октября 2022, 17:58

Игорь Брынцалов оценил первый этап капитального ремонта гимназии №11 в Балашихе

Общество

12 октября 2022, 17:58

Плавучий кран подошел к Крымскому мосту для ремонта

Общество

12 октября 2022, 17:58

Фейк: в школах Хакасии продают значки «Готов к труду и обороне»

Мир

12 октября 2022, 17:57

Байден выронил шпаргалку с ответами на интервью

Эксклюзив

12 октября 2022, 17:56

Появление в рядах ВСУ целых подразделений иностранных наемников объяснили

Власть

12 октября 2022, 17:55

Путин проведет трехстороннюю встречу с лидерами Киргизии и Таджикистана в Астане

Мир

12 октября 2022, 17:55

Кремль приветствовал отказ Турции вводить санкции против России

Происшествия

12 октября 2022, 15:24

Шахматист Константин Ланда умер в возрасте 50 лет

Читать 360tv в

Гроссмейстер Константин Ланда скончался после длительной болезни. Ему было 50 лет, сообщила НСН со ссылкой на Федерацию шахмат России.

«Это тяжелая утрата для всего шахматного сообщества. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — уточнили в федерации.

Реклама

Пресс-служба FIDE также выразила сожаления в связи со смертью Ланды. По их словам, шахматист был «страстным тренером», а также членом комиссии Международной шахматной федерации.

Реклама

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама