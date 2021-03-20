Баскетболист Никита Шабалкин ударил ногой машину такси перед тем, как она протащила его на капоте. Появилось видео происшествия.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash. На видео видно, что Шабалкин пытается перейти дорогу перед автомобилем вне пешеходной зоны. Когда водитель не стал его пропускать, Шабалкин пнул машину ногой. После этого он не отошел, а продолжил стоять, опершись на капот.

Через некоторое время машина поехала, протащив спортсмена на капоте несколько метров. После этого Шабалкин отошел на тротуар.

Стало известно, что происшествие случилось на 3-й Тверской-Ямской улице в Москве. Информации о его состоянии пока нет.

Никите Шабалкину 34 года. Он выступал за «ЦСК ВВС-Самара», ЦСКА, «Химки», «Триумф», московское «Динамо», «Локомотив-Кубань» и УНИКС. В 2013 году форвард завершил карьеру. В составе сборной России в 2007 году он выиграл чемпионат Европы.

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