Сгоревшую усадьбу Самгина разобрали на Сенной площади в Нижнем Новгороде | 360°

Происшествия 06 сентября 2022, 13:39 Поделиться Telegram

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Viber Сгоревшую усадьбу Самгина разобрали на Сенной площади в Нижнем Новгороде

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Дом Самгина, расположенный на Сенной площади в Нижнем Новгороде, загорелся еще 30 мая. Работы по его разбору начались 3 сентября и завершились 6 сентября. Об этом написал сайт pravda-nn.ru со ссылкой на группа ВКонтакте «Метро НН. Наше. Новое».

Известно, что рядом с усадьбой Самгина находился дом крестьянина Чардымова.

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«Сооружения строились по разным проектам, разными хозяевами и сегодня имеют разный статус. Дом Чардымова в стиле модерн с богатым деревянным декором является ОКН, а сгоревший и разобранный дом Самгина — градоформирующий объект в зоне ОКН. Однако сохранению подлежат оба: дом Чардымова будет отреставрирован, а дом Самгина воссоздадут по чертежам. Возможно, это случится даже раньше, чем будет завершено строительство станции метро „Площадь Сенная“», — говорится в сообщении.

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Площадь пожара в историческом здании составила 510 квадратных метров. В настоящий момент юристы занимаются изъятием дома Чардымова у прежних собственников через суд.

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