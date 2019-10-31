Сгоревшую машину с двумя трупами нашли под Сургутом

«В районе кустовой площадки обнаружен сгоревший автомобиль „ВАЗ-2114“, в котором находились останки двух граждан. Их личности устанавливаются, предположительно они из числа коренных народов Севера», — сообщил источник.

По словам другого источника, погибшие употребляли алкоголь перед смертью.

«Их нашли, застрявшими в сугробе. По невыясненной пока причине автомобиль сгорел. Может электропроводка, может они сами пытались как-то обогреться», — сообщили в ведомстве.

Как сообщила пресс-служба следственного комитета ХМАО, автомобиль с останками действительно обнаружили. По факту происшествия проводится проверка.