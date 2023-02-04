Эксклюзив 04 февраля 2023, 16:00 Сгоревшую квартиру в доме на Коровинском шоссе в Москве сняли на видео Появилось видео из сгоревшей квартиры дома на Коровинском шоссе в Москве

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Пожар в квартире на четвертом этаже дома на Коровинском шоссе могли устроить дети, сообщил источник «360». По его данным, они сами покинули дом до прибытия спасателей, убежав к соседям. Дверь оставили открытой.

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На кадрах с места происшествия видно, что квартира сильно пострадала от огня. Горели личные вещи и мебель. Где находились родители детей во время ЧП, пока неизвестно.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

Из дома спасли 20 жильцов с верхних этажей. Среди них — семеро детей. По данным источника «360», четыре жителя пострадали.

Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В пресс-службе МЧС заявили, что сведений о пострадавших не получали.