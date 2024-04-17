Происшествия 17 апреля 2024, 07:41 Сгоревший в Бурятии дом с тремя погибшими сняли на видео МЧС: в Бурятии при пожаре в сельском доме погибли женщина и двое детей

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В Джидинском районе сгорел двухквартирный дом. Спасатели обнаружили тела женщины и двух детей, сообщило Главное управление МЧС России по Республике Бурятия.

Пожар произошел 16 апреля в селе Петропавловка, загорелся двухквартирный жилой дом. К тушению привлекли девять человек и три единицы техники. Пресс-служба министерства показала видео, на котором огонь, несмотря на усилия спасателей, быстро распространялся по крыше одноэтажки.

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В одной из комнат обнаружили тела матери и двух детей. В 23:04 (18:04 по московскому времени) возгорание локализовали на площади 54 квадратных метра, почти через два часа ликвидировали на 45 квадратных метрах. К месту пожара приехал дознаватель МЧС России.

Следком возбудил уголовное дело по статье 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Прокуратура Бурятии сообщила, что погибли 25-летняя женщина и дети в возрасте трех и четырех лет.

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