Сгоревший у тоннеля в Лефортово автобус сняли на видео

Рейсовый автобус загорелся в столичном районе Лефортово. Кадры, на которых от объятого пламенем транспортного средства поднимаются клубы дыма, опубликовали в Сети.

Короткий ролик размещен в сообществе «ДТП и ЧП | Москва и МО». На записи видны языки пламени и черный дым.

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В пресс-службе ГУ МВД по Москве уточнили, что рейсовый автобус загорелся около 08:50 на Красноказарменной набережной рядом с домом 4а.

«Без пострадавших, движение не ограничено», — добавили в ведомстве.

Сейчас транспортное средство уже потушили, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС. Огонь охватил площадь в 20 квадратных метров — весь автобус. Его ликвидировали в 09:08.

Автобус ехал из парка в гараж. Пассажиров в нем не было. Причины возгорания выясняются. Последствия ЧП также попали на видео, его опубликовал Life.