Сгоревший пол, выбиты окна. Репортер показал последствия пожара в квартире на Ярославском шоссе | 360°

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Сгоревший пол, выбиты окна. Репортер показал последствия пожара в квартире на Ярославском шоссе

Спасатели вытащили из пылающей квартиры в Москве четырех человек, включая ребенка

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Пожар произошел в многоквартирном доме на Ярославском шоссе. Пламя полностью уничтожило одну из квартир. Кадры из тлеющего жилища попали в распоряжение «360».

Репортер отважно проник в пострадавшую от огня квартиру. На снятых им кадрах видно, что часть предметов еще тлеет. Пламя уничтожило почти все: от напольного покрытия осталась черная полоса, окна выбиты, а от мебели остались лишь огарки. Бывшие обои оказались трухой под ногами репортера.

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Также пострадали межкомнатные перекрытия: часть из них сгорела, часть опалена.

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Жильцов опаленной квартиры удалось спасти. Ранее спасатели вытащили из огня четырех человек. Среди них был ребенок. Судьба этих людей пока неизвестна.

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