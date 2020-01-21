Сгоревший под Томском дом назвали непригодным для проживания

«Губернатор [Томской области Сергей Жвачкин] прибыл на место пожара. По информации, которую ему озвучили на месте, сгоревшее строение не предназначалось для проживания людей», — заявил Севостьянов.

Собеседник отметил, что сгоревший дом находится на территории, которую арендует ООО «Грин вуд». Эта компания занимается пилением леса.

Одноэтажное деревянное здание в поселке Причулымский Асиновского района области загорелось ночью 21 января. Пожарные тушили огонь около четырех часов. Во время разбора завалов, спасатели обнаружили тела 11 погибших. Среди них были граждане Узбекистана. Два человека смогли выбраться из охваченного огнем здания самостоятельно. Личности погибших сейчас устанавливают.

В тушении огня приняли участие 19 человек и шесть единиц техники. Информации о том, что стало причиной ЧП, пока нет. На месте пожара сейчас работают оперативные службы, а также следователи и представители органов местного самоуправления.