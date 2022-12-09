Эксклюзив 09 декабря 2022, 11:17 Сгоревший гипермаркет OBI в Химках показали с высоты Тушение пожара в гипермаркете OBI на Ленинградском шоссе сняли на коптер

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Открытый огонь в здании гипермаркета OBI в Химках потушили. Сотрудники МЧС продолжили работать на месте возгорания. «360» показал с высоты догорающие конструкции.

Пожар начался около шести часов утра, к 08:25 его локализовали, а незадолго до 11:00 ликвидировали открытый огонь. Утром 9 декабря загорелась кровля здания гипермаркета OBI рядом с торговым центром «Мега Химки», произошло обрушение и взрыв. На кадрах, снятых при помощи коптера, видно, что здание сгорело полностью, остались обугленные и закопченные несущие конструкции.

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Минэкологии Подмосковья зафиксировало в районе пожара повышенную концентрацию фенола. Главное управление МЧС России по Московской области подтвердило, что погиб один человек. Источник рассказал ТАСС, что им оказался охранник. Он эвакуировался из горящего здания, но потом пошел на парковку за автомобилем.

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Следователи завели уголовное дело за производство, хранение, перевозку или сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Они рассматривают разные версии, в том числе короткое замыкание и нарушение правил безопасности во время сварочных работ. Прокуратура Московской области назвала поджог маловероятным.