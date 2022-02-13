Сгоревший дом в Орехово-Зуеве сняли с высоты птичьего полета

Последствия пожара в жилом доме в Орехово-Зуеве, который произошел накануне, показаны на видео и фото. Кадры с коптера сняты «360».

Как можно заметить на кадрах, сгорели практически все квартиры на четвертом этаже. Почти не осталось окон. На фасаде черная копоть. Кровля серьезно повреждена. Возле дома дежурят росгвардейцы.

Штаб помощи потерпевшим жильцам развернули в школе № 16. Людям помогают восстанавливать документы и оформлять меры социальной поддержки. Школьникам выдают письменные принадлежности и новые учебники.

Восемь семей получили жилье в маневренном фонде. Остальных приютили родственники. Планируется, что завтра жильцов допустят в квартиры, чтобы они могли забрать вещи. Жильцам, чьи квартиры сгорели, окажут материальную помощь.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главе Орехово-Зуевского городского округа Руслану Заголовацкому взять ситуацию на контроль, разместить эвакуированных жильцов и обеспечить людей всем необходимым на первое время.

Пожар в жилом многоквартирном доме на улице Ленина, 34, в Орехово-Зуеве произошел в субботу. Загорелась кровля здания. Сообщение об этом поступило МЧС около 16:10. Площадь возгорания составляла 300 квадратных метров, через час огонь распространился на площади 900 квадратов и перекинулся на квартиры. Эвакуировали 37 жильцов.