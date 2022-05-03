Сгоревший дом в Мытищах сняли на видео с высоты птичьего полета

Последствия пожара в девятиэтажном доме в Мытищах, в результате которого погибли несколько человек, запечатлели на видео с коптера. Кадры на высоте птичьего полета снял «360».

На кадрах показано, что квартира на четвертом этаже, где произошло возгорание, вся обгорела. До соседних квартир огонь не добрался, но, судя по копоти на фасаде, было сильное задымление. На месте работают специалисты.

Пожар произошел в доме 7/1 на Олимпийском проспекте в Мытищах днем во вторник. Жильцов эвакуировали. По предварительным данным, три человека погибли. Один получил тяжелые травмы, еще 15 отравились угарным газом. Всем оказывают помощь. На месте работают бригады скорой.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию на личный контроль. Глава региона поручил оказать всем пострадавшим помощь, разместить всех эвакуированных жильцов в комфортных условиях и обеспечить всем необходимым. Прокуратура Подмосковья начала проверку. Региональный СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.